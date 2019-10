Binali Yıldırım: "Üniversiteye erişim bakımından dünyada ikinci sıradayız"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, üniversiteye erişim bakımından Türkiye 'nin dünyada ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Sunulan arz ve kapasite mezunlardan fazla." dedi.Yıldırım, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selçuk Üniversitesi Akademik Yıl Açılış ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde, Konya 'nın, 5 üniversitesi ve 140 bin öğrencisiyle eğitim şehri olduğunu söyledi.Üniversitelerin şehirlerin gelişimine büyük katkı sağladığına işaret eden Yıldırım, "Yabancı öğrenci sayısı bakımından potansiyelimizin daha da yüksek olduğu kanaatindeyim. Öğrenci sayısının en az yüzde 5'i kadar yabancı öğrenci olmalı. Buna ihtiyacımız var. Çünkü buraya gelen öğrenciler, sadece burada üniversite tahsili yapmıyor, Türkiye'yi ve Türk insanını tanıtıyor. Memleketinde bizim gönüllü elçimiz oluyor." diye konuştu."Her ilde bir üniversitemiz var"Yıldırım, 1955 yılına kadar Türkiye'de sadece 3 üniversitenin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Rahmetli Adnan Menderes 1955'te 5 üniversite daha açtı. Böylece üniversite sayısı artmaya başladı. Üniversitelerle ilgili gerçek reform ve atılım iktidarımız döneminde programa koyduğumuz, 'her ilde mutlaka en az bir üniversite olacak' hedefinin gerçekleştirilmesiyle yaşanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu vizyonla bugün 207 üniversitemiz var. Her ilde bir üniversitemiz var. Bazı illerde ise, birden fazla üniversitemiz var. İstanbul, Ankara, Konya ve diğer büyük illerimizde olduğu gibi. Hani bir zamanlar, 'Üniversite vardı da biz gitmedik' söylemi vardı ya şimdi o söylem geçerliliğini yitirdi. Üniversiteye erişim bakımından dünyada ikinci sıradayız. Sunulan arz ve kapasite mezunlardan fazla. Mezun olan bütün öğrenciler seçici olmasalar, herhangi bir üniversitedeki bölüme yerleşebiliyor.""Dünyada 10 büyük projenin 7'sini Türkiye yaptı"Türkiye'nin 2002'de altyapı bakımından dünyada 39'uncu sırada yer aldığını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:"Bakanlığı bıraktığım 2012'de on yıl sonra Türkiye altyapı gelişmişliği bakımından dünyanın 9'uncu ülkesi haline geldi. Bunu, bölünmüş yollarla, otoyollarla, hızlı trenlerle ve dünyanın en büyük havalimanıyla başardık. Dünyada 2008'den bu yana 10 büyük proje yapıldı. Bu 10 büyük projenin 7'sini Türkiye yaptı. Bu projeler; İzmir-İstanbul Otoyolu, Osmangazi Projesi, İstanbul Havalimanı, Konya-Ankara, Ankara-İstanbul demiryolu, Marmaray, Avrasya Tüneli ve diğerleri... Gördüğünüz gibi ülkemizin geleceği aydınlık. Her ne kadar engeller çıkartsalar da, hızımızı kesmeye çalışsalar da asla başarılı olamayacaklar. Çünkü geleceğimiz pırıl pırıl gençlerimiz var."Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, üniversitenin on binlerce mezunu olduğuna işaret ederek, "Üniversitemiz bölgedeki 8 üniversitenin de kuruluşuna katkıda bulunmuş, hali hazırda 75 bin öğrencisi ve 6 bin çalışanıyla ülkemizin en kalabalık üniversiteleri arasında yer alıyor." dedi.Konuşmaların ardından Yıldırım'a, üniversitenin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nce, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Fahri Doktora Payesi" verildi.Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız ile Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.