Binali Yıldırım Üsküdar'da Konuştu

Kaynak: DHA

SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yavuztürk Mahallesi'nde bir diş hastanesinin açılış törenine katıldı. Yıldırım'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen eşlik etti. Yıldırım, evini yapan vatandaşların mülkiyet ile ilgili problemleri çözüleceğini belirterek, "Herkes rahatça evinin sahibi olacak" dedi.AKAR: BİZİM HEDEFİMİZDE SADECE VE SADECE TERÖRİSTLER VARAçılış töreninde ilk olarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Akar, "Hepinizin bildiği gibi başlangıçta Doğuda, Güneydoğuda var olan teröristlerin üstesinden gelindi. Şimdi de Irak'ın Kuzeyinde, Suriye'nin Kuzeyindeki teröristlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bizim hedefimizde sadece ve sadece teröristler var. Bazı hainler, bazı alçaklar bizim bu sözlerimizi çarpıtıyorlar. Sanki bizim hedefimizde Kürt kardeşlerimiz, sanki Arap kardeşlerimiz varmış gibi sözlerimizi çarpıtıyorlar. Tek amacımız en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle ülkemizin, milletimizin rahatını, huzurunu, güvenliğini sağlamaktır. Kürtler bizim kardeşimizdir" dedi. Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de kanunlaşacak" dedi.'8 ŞEHİR HASTANEMİZ HİZMETE GİRDİ'Törende konuşan Binali Yıldırım, sağlığın insan için yapılan en önemli yatırım olduğuna değinerek, "7'den 70'e her insan için lazımdır. Sağlıkta yaptığımız her yatırım sadece bugüne değil, geleceğe de yapılan bir yatırımdır. Sağlıkta öyle bir değişim yaşadık ki 8 şehir hastanemiz hizmete girdi. Toplam 8 bin 358 yatakla hizmet veriyor. İstanbul'da İkitelli Şehir Hastanesi de gelecek yıl hizmete girecek. Biliyorsunuz, Türkiye'nin en büyük hastanesini de İstanbul Anadolu Yakası'na, Sancaktepe'ye yapacağız. 4 bin 200 yataklı bir şehir hastanesi. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.'HERKES RAHATÇA EVİNİN SAHİBİ OLACAK'12 milyon vatandaşın imarla ilgili problemi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Mülkiyetle ilgili problemi var. Evini yapmış tapusu yok, evini yapmış gaz bağlatamıyor, evini yapmış imara aykırılık var. Peki böyle ne kadar daha devam edecek? Bu çile nasıl bitecek? 'Gelin buraya bir çizgi çekelim ve el sıkışalım' dedik. İmar Barışı'nı çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun. İmar Barışı işin birinci adımı. İkinci adım artık yapı kullanım ruhsatı, ifraz, mülkiyetle ilgili konular çözülecek, herkes rahatça evinin sahibi olacak" dedi. Yıldırım, "Deprem dönüşümü gerekiyorsa bu daha iyi bir şekilde yapılacak. Burada da Yavuztürk'te de böyle bir sorunun olduğunu uzun süreden beri biliyoruz" diye konuştu. - İstanbul