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Binali Yıldırım Valiliği ziyaret etti

Binali Yıldırım Valiliği ziyaret ettiMALATYA - Gençlerle buluşmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

01.08.2019 20:50
Binali Yıldırım Valiliği ziyaret etti
Binali Yıldırım Valiliği ziyaret etti
MALATYA - Gençlerle buluşmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya Valiliğini ziyaret etti.
Sosyal medya üzerinden gençlerin çay davetine karşılık vererek Malatya'ya gelen son Başbakan Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Malatya Valisi Aydın Baruş'tan brifing aldı.
Yıldırım'a Valilik ziyaretinde AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.
Malatya'da ziyaretlerini sürdürecek olan Yıldırım, akşam saat 19.00 gençlerle Çınar Park'ta bir araya gelecek.

Binali Yıldırım, AK Parti, Malatya, İzmir, Genel

Kaynak: İHA

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