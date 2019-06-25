25.06.2019 11:18
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Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'dan Sakarya'da kahvaltı molası

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım

İSTANBUL'dan karayoluyla Ankara'ya giden Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Sakarya'daki bir dinlenme tesisinde mola vererek, kahvaltı yaptı.

İSTANBUL'dan karayoluyla Ankara 'ya giden Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım , Sakarya 'daki bir dinlenme tesisinde mola vererek, kahvaltı yaptı. Yıldırım çifti, buradaki vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
Bu sabah, İstanbul Tuzla 'daki evlerinden, karayoluyla Ankara'ya giden Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile burada kahvaltı yaptı. Yıldırım çiftine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 saat dinlenme tesisinde kalan Yıldırım çifti, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.


- Sakarya
Kaynak: DHA
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