Binali Yıldırım
ve Fatih
Belediye Başkan adayı Ergün Turan Kastamonulularla buluştu
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi açılışında Kastamonulularla bir araya geldi. 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi açılışında Kastamonulularla bir araya geldi. Yıldırım gençlerin toplum için önemini vurgulayarak; "Bugün nüfusumuzun yüzde 100'ü gençlerden oluşmuyor ama gelecekte yüzde 100'ü gençlerden oluşacak" dedi. "İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız" diyen Yıldırım, birlik içerisinde bunu gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Protokol daha sonra merkezin açılış kurdelesini kesti."İstanbulumuz'u da ülkemizi de dünyada parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız"""Gençlerimiz bizim geleceğimiz" diyerek gençlerin Türkiye
için önemini vurgulayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gençler bizim geleceğimiz. Bugün nüfusumuzun yüzde 100'ü gençlerden oluşmuyor ama gelecekte yüzde 100'ü gençlerden oluşacak. Biz de istiyoruz ki bu güzel ülkemizi gençlerimize en iyi şekilde teslim edelim, emanet edelim. Nasıl bizlere dedelerimiz tarafından bu güzel topraklar emanet edildiyse, biz de aynı şekilde gözümüzün içi gibi koruyarak teslim edelim. Bunun için İstanbul'da yapacak çok işimiz var. Bu işleri tek başımıza yapamayız. Beraber çalışacağız, birlikte gayret edeceğiz. Birlikte İstanbulumuz'u da ülkemizi de dünyada parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız" dedi."2019 yılında da yeni bir belediyeciliğin başlayacağı inancı ve kanaatindeyim"31 Mart yerel seçimlerinin, yeni bir belediyecilik anlayışı getireceğini ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan
, "Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla İstanbul'da, Cumhurbaşkanımız'ın başlattığı 94 belediyeciliği gibi 2019 yılında da yeni bir belediyeciliğin başlayacağı inancı ve kanaatindeyim. Bunun ilçemize de, İstanbulumuz'a da çok büyük değerler katacağının kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: İHA