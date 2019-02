Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda Halka Hitap Etti

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat sürecinin sadece 4 yıl sürdüğünü belirterek, "Vesayet odaklarına bu millet hak ettiği cevabı verdi. Onların parmaklarında oynatacaklarını düşündükleri kadrolar şimdi Türkiye'yi yönetiyorlar." dedi.Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım, gittiği her ilçede ve mahallede insanların gözlerinde heyecan ve coşkuya tanık olduğunu söyledi."Belediye işi, gönül işi" diyerek yeni bir yola çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, Zeytinburnu'nda Murat Aydın'ın bıraktığı bayrağı Ömer Arısoy'un almak için çalıştığını anlattı.Arısoy ve kendisine destek isteyen Yıldırım, "12 yıl bakanlık yaptım. Türkiye'yi başkan sona, doğudan batıya, kuzeyden güneye, yollarıyla, havaalanlarıyla, okullarıyla, hastanelerle donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, sevenleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Havayollarını halkın yolları yaptık. Yolların keyfini sürün. Sizin yüzünüzün gülmesi bizim için yeterlidir." diye konuştu.AK Parti iktidarının yaptığı çalışmaları anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:"İstanbul'da Marmaray'ı kullanıyor musunuz? Marmaray, 100 yıllık rüya. Cennet mekan Abdulhamid Han'ın tasarladığı, planlarını ve projelerini çizdiği, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın yapıp hizmete açtığı bir eser. Fatih Sultan Mehmet, gemileri karadan yürüttü. Onun torunları, trenleri, arabaları denizin altında geçirdi. İstanbul'a da bu yakışır. Marmaray'ın hemen yanına Avrasya Tüneli yaptık. Üçüncü köprü üzerinde demiryolu da var. Şimdi, İstanbul'a deniz altında üç katlı bir tünel daha yapıyoruz. Bunlar büyük işler. Bu işler tecrübe ister.""Türkiye'de çözdük, İstanbul'da haydi haydi çözeriz"Trafik ve ulaşımın İstanbul'un en büyük sorunu olduğunu ancak bu işi Türkiye'de çözüme kavuşturmuş kişinin İstanbul'da da bunu başaracağını dile getiren Yıldırım, "İstanbul trafiği, yaptığımız eserlerle gittikçe daha rahatlayacak. Raylı sistemlerin miktarı artırıldıkça trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yıl içinde raylı sistem uzunluğu, 170 kilometreden 518 kilometreye çıkacak, demir yoluyla, metro ile taşıman yolcu miktarı, toplamın yüzde 48'ine ulaşacak. Bir yerden bir başka yere gidenlerin yarısı trenle diğer yarısı da deniz ve kara yolları ile gidecek. Şu anda raylı sistem yüzde 18. Yaklaşık 5 yıl içinde her iki kişiden biri raylı sistemi kullanacak. Evden çıkınca insanlar her 750 metreden sonra toplu ulaşım aracıyla hareket edecek. Böylece İstanbul'un trafiği sürekli akacak. Eskiden İstanbul'da iki köprü vardı, şimdi üç köprü var. Marmaray ve Avrasya Tüneli de var. Şimdi Boğaz'da üç katlı tünel de oldu mu, ulaşım ve trafik sorunu kalmaz. Türkiye'de bunu çözdük, İstanbul'da haydi haydi çözeriz." ifadelerini kullandı."Yaptıklarımız ortada. Konuşmak başka, iş yapmak başka" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:"Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koymak için çalışıyoruz. Size bir müjdem var. Gebze'den Halkalı'ya olan tren hattımız tamamlandı, 10 Mart'tan itibaren hizmete açılıyor. Gebze'den Halkalı'ya kadar 110 dakikada seyahat edeceksiniz. Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı var. Bu hattın dünya rekoru kırdığını duydunuz mu? Günde 330 bin yolcu taşıdı. Bu, dünyada bir rekor. Rekor da size ve İstanbul'a yakışır. Tramvay, Zeytunburnu'nda trafik sıkışıklığı yapıyor. Seyitnizam Caddesi boyunca, tramvayı yerin altına alıyoruz, caddeyi size bırakıyoruz. 5 Telsiz ve Telsiz Mahallelerinde kentsel dönüşüm mağdurlarına acil çözüm var. Buradan ilan ediyorum. Kazlıçeşme - Dericiler arasında imar sorunu var. Bunu da inceledim. Zeytinburnu ne sorun yaşıyorsa hepsi defterimizde bir bir yazılı, teker teker hepsine çözüm bulacağız.""'Takunyacı' dedikleri o kadrolar, adamlar, bugün Türkiye'ye çağ atlatıyor""Eski günleri, çöp dağlarını, Haliç'in kokusunu, yollardaki çukurları, çamuru, hava kirliliğini, susuzluğu hatırlıyor musunuz?" diye soran Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:"'3Ç- Çöp-Çamur-Çukur' diyen milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 1994'te İBB Başkanı oldu ve İstanbul'u ayağa kaldırdı. Sonuçta ne çukur, ne çamur, ne çöp, ne hava kirliliği ne de susuzluk kaldı. İstanbul nasıl değişti hep beraber gördük. Bugün rahmetli Necmettin Erbakan'ın 8. ölüm yıl dönümü. Kabrini ziyaret edip fatihamızı okuduk, dualarımızı ettik. Bugün malum 28 Şubat. Erbakan için operasyon yapılmıştı. 28 Şubat için 'Bin yıl sürecek' denilmişti. Allah büyük. O sözler şimdi tarih oldu. Sadece 4 yıl sürdü. Bu vesayet odaklarına bu millet hak ettiği cevabı verdi. Onların parmaklarında oynatacaklarını düşündükleri kadrolar şimdi Türkiye'yi yönetiyorlar, Türkiye'yi dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmak için çalışıyor. 'Takunyacı' dedikleri o kadrolar, adamlar, bugün Türkiye'ye çağ atlatıyor, Türkiye'yi üç kat büyüttüler. Balans ayarı yaptıklarını sandıkları o vesayetçi kesimler tepetaklak oldu. Millet onları AK Parti ile birlikte tarihe gömdü. Dik durduk, eğilmedik. Sadece Mevlamızın huzurunda secdede eğildik. Bütün bunlar önce Allah'ın yardımı sonra sizin desteğinizle oldu. Yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Cumhur İttifakı demek ülkenin bekası demektir, tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak demektir. Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmak boynumuzun borcudur."AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Zeytinburnu'nda AK Parti belediyeciliğinin sunduğu hizmetin devam edeceğini söyleyerek Yıldırım ve Arısoy'a destek istedi. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy da kısa bir konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Yıldırım, mitinge katılanlara karanfil ile atkı dağıttı. Mitingde Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Baurzhan Abdrakhmanov ve Kazak Türk Vakfı Başkanı Fazlı Toplu, Yıldırım'a Kazakistan'ın geleneksel yerel kıyafeti olan "şapan" giydirdi.Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Milletvekili İffet Polat, Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Reşat Ok ve çok sayıda vatandaş katıldı.