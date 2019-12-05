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Binanın 4. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Düzce'de bir binanın 4. katında çıkan yangının gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

05.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:30Binanın 4. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
'de bir binanın 4. katında çıkan yangının gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Cami Kebir Mahallesi Cevat Şahin Sokak'ta Afgan, Irak, Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı Osman Ü'ye ait binanın 4. katında yangın çıktı. Pencereden çıkan dumanları gören vatandaşlar hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine verdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Pencereden çıkan dumanları gören mahalleliler ise sokağa döküldü.
Yangın, başka binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınırken, polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Cami Kebir, İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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