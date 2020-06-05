Binanın altına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı - YENİDEN

Binanın altına giren yılanı itfaiyeciler çıkardıDÜZCE'de, bir binanın altına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğaya salındı.

05.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:18
Binanın altına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
DÜZCE'de, bir binanın altına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğaya salındı.
Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar, binanın altına yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın girdiğini fark etti. Paniğe kapılan vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Siteye gelen itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucu binanın altındaki boşluğa giren yılanı kuyruğundan yakalayarak dışarı çıkardı. Yılan daha sonra ormanlık alanda doğaya salındı. Binanın altına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı - YENİDEN

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Düzce, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Son Dakika: Türkiye’de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Irak’ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Haber
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Haberler››Güncel››Binanın altına giren yılanı itfaiyeciler çıkardı - YENİDEN - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:19: Aydın'da arama yapılan otomobilde sikke ve uyuşturucu ele geçirildi - Haber 20:17: Son dakika haberleri! ABD, Çin hava yolu şirketlerinin uçuşlarına "sınırlı" izin verecek - Haber 20:17: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı - Haber 20:15: Başkan Büyükkılıç, çocuklarla buluştu - Haber 20:13: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haber 19:33: Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor - Haber 19:21: Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:05: Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi - Haberler 16:04: 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti - Magazin 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber