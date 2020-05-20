Binanın çatısı alev alev yandı

Afyonkarahisar'da inşaat halindeki binaya yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatısı alev alev yandı.

Binanın çatısı alev alev yandı
20.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:42
Afyonkarahisar'da inşaat halindeki binaya yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatısı alev alev yandı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski çimento fabrikası olarak bilinen alan üzerinde devam eden inşaat halinde bir binanın çatısına yıldırım isabet etti. Yıldırım'ın düşmesiyle birlikte binanın çatısında yangın meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 metrelik yangın merdiveni ile çatıda meydana gelen yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Herhangi bir olumsuzluk olması durumuna karşı 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Olayda can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ise olayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, 3. Sayfa, Haber

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