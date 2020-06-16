Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen görüntü görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Anneleri pazarda olan 3 çocuk, evlerinin çatısına çıkarak dut topladı.

16.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:59

Esenyurt'ta kaydedilen görüntülerde annesi pazara giden çocukların 3 katlı binanın çatısında dut topladığı görüldü. Vatandaşların büyük korku yaşadığı anlarda herhangi bir kaza yaşanmaması sevindirdi.

VATANDAŞLARIN UYARISIYLA EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Yaşanabilecek tehlikeyi düşünmeyen çocuklar sürünerek ağaca doğru yanaşıp dut toplamaya başladı. Bir süre çatıda dut toplayan çocukları gören vatandaşlar şaşkına döndü. Çocuklar çevrede bulunan vatandaşların uyarmasıyla dikkatli bir şekilde çatıdan evlerine geri döndü. Yürekleri ağızlara getiren olay, bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlandı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Anne, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (1)
MALATYA44: AH BU ANALAR AH SORUMSUZ ANALAR. GERÇİ PAZARA BABA GİTSE ANADA ÇOCUKLARINA BAKAR. AH BU SORUMSUZ ANA BABALAR DESEM DAHA DOĞRU OLACAK
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