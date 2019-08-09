Binanızı 4 adımda yangından koruyun

Elektronik Mühendisi Gökhan Gökden, binaları olası bir yangından korumanın yollarını anlatarak, alınacak tedbirlerle yangının oluşturabileceği can ve mal kaybından korunulabileceğini söyledi.



Yangından korunmak için alınabilecek önlemlerin başında yangın algılama ve ihbar sistemi kurmanın önemli olduğunu ifade eden Elektronik Mühendisi ve HG Teknoloji Genel Müdürü Gökhan Gökden, önemli bilgiler aktardı. Gökden, "Binanızı yangından korumanın veya muhtemel bir yangının büyümeden erken müdahale şansı ile önüne geçmenin ilk yolu kapsamlı bir yangın algılama sistemi kurulumu şarttır" dedi.



Gökden, "Günümüz teknolojisinin avantajları ile daha da gelişen bu sistemler yangın ile mücadelede başrol oynuyor. Honeywell Esser yangın algılama ve ihbar sistemleri; intelligent (akıllı) olması, sıfıra yakın hatalı alarm oranı ve birçok yangın türü ile mücadele edecek geniş ürün yelpazesi ile birlikte birçok işletmeyi faciadan korumuş bir teknolojiye sahiptir" şeklinde konuştu.



Sistemi kullanan personelin periyodik eğitimlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Gökden, sistemin yıllık periyodik koruyucu bakımının da yapılması gerektiğini söyledi.



Öte yandan, sistemlerin birbirleriyle entegresinin de çok önemli olduğunu kaydeden Gökden, şu ifadelere yer verdi:



"Günümüzde yangın algılama ve ihbar sistemlerinin yanı sıra binalarımızda; kartlı geçiş, cctv, acil anons gibi sistemler de bulunmaktadır. Bu sistemlerde, yangın anında müdahale için olmasa da can güvenliği için yangın ihbar sistemi kadar faydalıdır." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA