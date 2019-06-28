Binası yıkılan kadın muhtar, açık alana tezgah açtı, 'hizmete devam' dedi

Antalya'nın Kemer ilçesinde kadın muhtarın binanın yarısına taşımacılık kooperatifinin getirileceği gerekçesiyle eşyalarını toplayıp boşalttığı muhtarlık binası yıkıldı. Yaşadıkları sebebiyle pes edip binayı boşaltan kadın muhtar, görevini yapmaktan pes etmedi. Oturduğu evin girişindeki ortak kullanım alanına masa ve sandalye atan kadın muhtar, vatandaşa hizmetini açık havada sürdürmeye başladı.



12 yıllık yıkım kararı ortaya çıktı



2008 yılından bu yana Kemer Yeni Mahalle Muhtarlığı olarak kullanılan bina, geçtiğimiz günlerde Kemer Belediyesi yetkilileri 31 Mart seçimlerinde Yeni Mahalle Muhtarlığına seçilen ilçenin tek kadın muhtarı Münevver Erkal'a, "Binanın yarısını taşımacılık kooperatifine ver" deyince kriz başladı. Otobüsçülerin kooperatifiyle aynı binada olmasının sıkıntıya sebep olacağını, kendisinin zaten 20 metrekare bile olmayan binayı vatandaşların gelip çay içebilecekleri, kitap okuyabilecekleri bir hale getirmeye çalıştığını söyleyerek uygulamaya karşı çıktı.



Kadın muhtar önce tepki gösterdi sonra binayı boşalttı



Kadın muhtarın itirazı üzerine belediye görevlileri binanın kapısını çilingire açtırdı ve kilidi değiştirdi. "Bunlar hep kadın olduğum için başıma geliyor, erkek olsaydım bunu yapamazdınız" diye gözyaşları içinde tepki gösteren Münevver Erkal, polis çağırıp şikayetçi oldu. Kemer Belediyesi yetkilileri ertesi gün briket getirip muhtarlık binasını ortadan duvarla ikiye bölmek isteyince muhtar Münevver Erkal "Tamam boşuna masraf etmeyin, ben tahliye edeyim, binayı olduğu gibi taşımacılık kooperatifine verin" demiş ve eşyalarını alarak binayı boşalttı.



Kadın muhtar: "Demek ki amaç beni çıkarmakmı"ş



Münevver Erkal kendi oturduğu evin bulunduğu bina girişindeki ortak kullanım alanında hizmete başlarken, Kemer Belediyesi yıkım ekipleri tartışmalı muhtarlık binasını yıktı. Bina hakkında 2007 yılı Mart ayında alınmış yıkım kararı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Münevver Erkal, "Binayı böleceğiz dediler, taşımacılık kooperatifine vereceğiz dediler, ben tahliye ettim ertesi günü binayı yıktılar" diye konuştu. Kadın muhtar, açık alana attığı masa ve sandalye ile adeta tezgah açıp gelen mahalle sakinlerine hizmete devam ederken sevindirici haber Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten geldi.



Başkan Böcek'ten umutlandıran bina vaadi



Öte yandan, Kemer'de bir toplantıya katılmak üzere gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e bina sorununu anlattığını belirten Münevver Erkal, başkan Böcek'in "Kemer Belediyesi muhtarlık binası yapmazsa, söz veriyorum ben yapacağım" dediğini aktaran Münevver Erkal, bunun son günlerde aldığı en sevindirici haber olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA