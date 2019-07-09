09.07.2019 14:04
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Binaya çarpan otobüsün şoförü 43 gün sonra yaşamını yitirdi

Binaya çarpan otobüsün şoförü 43 gün sonra yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kullandığı halk otobüsünün binaya çarpması sonucu yaralanan Harun Özay (55), 43 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kullandığı halk otobüsünün binaya çarpması sonucu yaralanan Harun Özay (55), 43 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 26 Mayıs günü, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak'ta meydana geldi. Yolcu almak için sefere çıkan Harun Özay yönetimindeki 41 R 3675 plakalı halk otobüsü, kısa süre sonra freninin boşalması sonucu yol kenarındaki binaya çarptı. Kazada, otobüs şoförü 6 çocuk babası Harun Özay, yaralandı. Özay, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren Harun Özay, dün 43 günlük yaşam savaşını kaybetti. Harun Özay'ın bugün Dilovası ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Kocaeli, Körfez, Güncel

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