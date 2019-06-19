19.06.2019 11:25
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Binbaşı Alşen, Afrin görevini tamamladı

Binbaşı Alşen, Afrin görevini tamamladı

Manisa'nın Salihli İlçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, 6 aylık geçici görev için gittiği Afrin görevini tamamladı.

Manisa'nın Salihli İlçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, 6 aylık geçici görev için gittiği Afrin görevini tamamladı.

Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütü PYD/YPG/ PKK'dan temizlenen Afrin'e geçici olarak görevlendirilen Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, görevini tamamladı. Binbaşı Alşen, 6 aylık geçici görevinin ardından yeniden Salihli'deki görevine başladı.

Binbaşı Alşen'in Afrin'deki görev esnasında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına Yüzbaşı Hakan Gezgin ve Üsteğmen Selçuk Civan vekalet etti. - MANİSA
Kaynak: İHA
Jandarma, Salihli, Afrin, Güncel

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