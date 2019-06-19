Binbaşı Alşen, Afrin görevini tamamladı

Manisa
'nın Salihli
İlçesi Jandarma
Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, 6 aylık geçici görev için gittiği Afrin
görevini tamamladı.Zeytin
Dalı Harekatıyla terör örgütü PYD/YPG/ PKK
'dan temizlenen Afrin'e geçici olarak görevlendirilen Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, görevini tamamladı. Binbaşı Alşen, 6 aylık geçici görevinin ardından yeniden Salihli'deki görevine başladı.
Binbaşı Alşen'in Afrin'deki görev esnasında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına Yüzbaşı Hakan Gezgin ve Üsteğmen Selçuk
Civan vekalet etti. - MANİSA