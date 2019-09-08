Haberler» Güncel» Haber

Binbaşı demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü-arşiv

Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldüBalıkesir'de 11'incisi düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir, parkurun son metrelerinde fenalaşıp, yere yığıldı.

08.09.2019 18:22
Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü
Balıkesir'de 11'incisi düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir, parkurun son metrelerinde fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Binbaşı Demir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merkez Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen '11. İsmail Akçay Yol Koşusu'na, 80'i kadın, 383 atlet katıldı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda başlayan 12,5 kilometrelik koşunun sonunda erkeklerde Etiyopyalı atlet Kefyalew Deja Buruse birinci olurken, Ramazan Özdemir ikinci, Bekirhan Kabadayı üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elif Dağdelen birinci, Sümeyye Erol ikinci, Demet Dinç ise üçüncü oldu.
Yarışmanın son metrelerine gelen ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir ise bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Demir, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma Binbaşı Ali Demir, ağustos ayında geçici olarak Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı görevinde bulunmuştu.
Binbaşı demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü-arşiv

Kalp Krizi, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:11   Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı
19:10   Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü
19:10   Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
19:10   Babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu
19:09   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 katrilyon 20 trilyon lira olan 109 eserin bugün toplu açılışını yapıyoruz"
19:08   Gaziantep'te zeytinyağı hırsızlıkları yakalandı
19:06   Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da