Binbaşı Kulaksız'ın Kanı Yerde Kalmadı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:01



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:01

İçişleri Bakanlığı, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak dün Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 27 Temmuz 2015'de Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi. Diğer teröristin ise "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi.(Abdullah Sarica/İHA)