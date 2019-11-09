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Binbaşı Tahta'dan, şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şubesini ziyaret etti.

09.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:50Binbaşı Tahta'dan, şehit aileleri ve gazilere ziyaret
'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şubesini ziyaret etti.

Binbaşı Tahta ve beraberindekiler Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı İsmail Macit ile dernek üyeleriyle görüştü.
Dernek yönetimi ve üyelerinin sorunlarını dinleyen Binbaşı Tahta, şehit aileleri ve gazilerin daima yanında olduklarını belirtti.
Macit ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Gaziantep, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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