Binbir Gece'de Vahit Kurt İle Urfa Sıra Geceleri Devam Ediyor

Sürprizlerle dolu muhteşem gece

Haftanın belli günlerinde; Karadeniz ve Türkü geceleri gerçekleştiren aynı zamanda Bebek mevlitleri, Kadınlar Matinesi, Altın Günleri, kına, nişan, sünnet, toplantı, doğum günleri ve mezuniyet baloları da düzenleyen iki girişimci bayan Suna Şen ve Çiğdem Çağ'ın işletmeciliğini yaptığı Binbir Gece Organizasyon'da misafirlerine ikramlarla da ağırlıyor.

Her Pazar akşamı; Şanlıurfa sıra geceleri ekibinin solisti Vahit Kurt ve saz arkadaşlarının sahne aldığı gecede; geceyi şenlendirdiği ortamı dolduran davetliler gönüllerince eğlendi. Misafirlere, içli köfte, meyve, çay, çerez, pıtpıt mısırı ikram edilirken, Çiğ köfteyi yoğuran Mehmet Turanoğlu ise çiğ köfte tepsisi ile adeta şov yaptı. Önceki akşam programa konuk olan Sakaryalı Ünlü Pop Sanatçısı" Onun Adı Efsane Sakarya", "Ne Aşk Ne Hayat" ve "Sakaryaspor 50. Yıl Marşı Bu Kalp seninle Sakaryaspor" şarkılarının Bestekârı Akif Yener, söylediği şarkılarıyla, davetlileri adeta mest etti.