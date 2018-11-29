Binbir Surat" Lakaplı Cezaevi Firarisi Ankara'da Yakalandı

AYKUT KARADAĞ/ CANKUT TAŞDAN - Dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı cezaevi firarisi kadın yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Çanakkale
, Afyonkarahisar
ve Kocaeli
'de dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan cezaevi firarisi, "Binbir surat" lakaplı Seher G'yi (50) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Seher G'nin Mamak
ilçesindeki adreste gizlendiğini, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri dolandırırken hakim ve savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullandığını tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyle evlenip boşandığı öğrenilen Seher G'yi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Ankara
29 Kasım 2018 Perşembe 21:42