Bindiği attan düşen vatandaş hastanelik oldu

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:04



24 Kasım 2018 Cumartesi 18:04

Bindiği attan düşen vatandaş hastanelik olduKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan mesire alanına eğlenmek için giden vatandaş, bindiği attan düşerek yaralandı.Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Çınarlıdere Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mesire alanı içerisinde bulunan at çiftliğinde ata binen Hanifi A. (35), bir süre atla dolaştı. Bir süre sonra semerin gevşemesi sonucunda dengesini kaybeden Hanifi A. hızla giden atın üzerinden kayarak yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Hanifi A.'yı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hanifi A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.