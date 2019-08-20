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Bindiği taksinin şoförüne bıçak çekti, tutuklandı

Karabük'te bindiği taksinin şoförüyle taksi ücreti sebebiyle tartışan zanlı, şoförü bıçak çekince kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.08.2019 14:53 Bindiği taksinin şoförüne bıçak çekti, tutuklandı
Karabük'te bindiği taksinin şoförüyle taksi ücreti sebebiyle tartışan zanlı, şoförü bıçak çekince kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Taksi şoförü G.T.'nün aracına müşteri olarak binen F. U. Soğuksu Mahallesi'ndeki evinin önünde indi. Ancak taksi şoförü ile F.U. arasında taksi ücreti nedeniyle aralarında ağız münakaşası yaşandı. Şüpheliyi evine bırakan sürücü taksi durağına geri döndü. Bu sırada durakta bulunan diğer aracına bakmaya gittiğinde evine bıraktığı F.U.'nun tekrardan taksi durağına gelerek kendisine iki adet bıçak çektiğini gördü. Ardından korkarak caddede bulunan çarşı mahalle bekçilerine sığındı.

Yapılan araştırmalar üzerine şüpheli, cadde üzerinde durdurularak yakalandı. Kaba üst aramasında iki adet tahta saplı ekmek bıçağı ele geçirilen zanlının 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sol kaşı ve kafa arkasında kanama olduğu görülen F.U. düşerek yaralandığını söyledi.

Sağlık raporunun ardından polis merkezine getirilen zanlı, savcılığa sevk edildi. Zanlı "kasten öldürmeye teşebbüs", "gasp", "güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklandı. - KARABÜK

Karabük, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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