Bindikleri Bot Şelaleye Sürüklenen 16 Turist Kurtarıldı

Kaynak: AA

Antalya'da rafting yapmak isterken şelaleye sürüklenen bottaki 16 turist kurtarıldı.Muratpaşa ilçesi Düden Çayı'nda rafting yapmak isteyen 16 turist, 2 bota 8'erli gruplar halinde binerek ilerlemeye başladı. Turistler bir süre sonra suyun döküldüğü Düden Şelalesi'ne doğru sürüklenmeye başladı.Bağırma sesini duyanlar, turistlerin yardımına koştu. Koruma demirlerine tutunarak sürüklenmekten kurtulan turistler, bindikleri bot halatla bağlanarak sudan çıkarıldı.Turistlerin kurtarılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.