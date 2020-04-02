Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu

Engelli maaşı ve 65 yaş üstü maaşı alanlara nisan ayı için ek biner lira ödeneceğini açıklamasının ardından konuyu yanlış anlaya birçok vatandaş muhtarlıklara akın etti.

02.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu
Engelli maaşı ve 65 yaş üstü maaşı alanlara nisan ayı için ek biner lira ödeneceğini açıklamasının ardından konuyu yanlış anlaya birçok vatandaş muhtarlıklara akın etti.

Yüzde 40 ve üzeri engelliler ile 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara ödenecek olan ek biner lira, PTT şubelerinden verilecek. Yetkililerin açıklamalarının ardından birçok vatandaş ise konuyu yanlış anlayıp muhtarlıklara akın etti. Muhtarlar, gelen vatandaşların 'herkese ek para verilecek' düşüncesiyle kapılarını aşındırdıklarını söyledi. Çok sayıda vatandaşın muhtarlıklara gelmesi nedeniyle muhtarlar da yoğun baskı altına girdiklerini belirtti.

"Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar"

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıkgöz, birçok vatandaşın yardım konusunu yanlış anlayarak muhtarlıklara akın ettiğini ifade ederek, "Yüzlerce vatandaşımız bugün muhtarlığımıza gelerek 'verilecek olan yardım için isim yazdırmak istiyoruz' dediler. Ancak vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar. Herkesin verilecek bu ek biner liralık yardımdan faydalanabileceğini düşünmüşler. Biz de buraya gelen vatandaşlarımıza durumu anlattık. Bakanlığımız sadece yüzde 40 ve üzerinde engellilik durumu olanlar ile 65 yaş üstü maaşı alan vatandaşlarımıza bu yardımı yapacak. Diğer muhtarlıklarımıza da birçok vatandaş gelip bu konuyu soruyormuş. Biz de buradan vatandaşlarımıza seslenip işin doğrusunu anlatmak istedik" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı Haberler
Türkiye, koronavirüs tedavisi için aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Üniversite öğrencisi, 29 TL’ye geldiği Erzurum’dan 200 TL’ye geri döndü Haberler
Üniversite öğrencisi, 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü

Son Dakika Güncel Haberleri

11:34: Konya'da 1 metre çapında, 2 metre derinliğinde obruk oluştu - Haber 11:32: 10 YAŞINDA 473 SUÇ KAYDI OLAN ÇOCUĞUN YANKESİCİLİK YAPTIĞI ANLAR KAMERADA - Haber 11:32: Bekçiler, yardım istemekten çekinen Meryem Teyze'nin yüreğine su serpti - Haber 11:32: Kırıkkale'de gençlik merkezi liderleri sağlık çalışanları için seferber oldu - Haber 11:32: Antalya'da mesire alanlarında piknik yapan 92 kişiye ceza kesildi - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 10:30: 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü - Haber 10:18: Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler