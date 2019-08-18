Bingöl ailesinin acı günü

TRT eski Başkameramanı Mustafa Bingöl
'ün ablası Mukaddes Bingöl vefat etti. Bir süredir hastalığı sebebiyle hastanede tedavi gören Mukaddes Bingöl, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Merhume Bingöl'ün cenaze namazı Narmanlı Camiinde ikindi namazının ardından kılındı.
Mukaddes Bingöl'ün cenaze namazına, aile fertlerinin yanı sıra Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, TRT çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Merhume Mukaddes Bingöl'ün cenazesi Asri Mezarlıkta aile kabristanında gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi. - ERZURUM