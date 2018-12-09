Bingöl AK Parti'li Yılmaz Türkiye Hak Etmediği Bir Algıyla Karşı Karşıya

Ak Parti
'li Yılmaz: Türkiye
hak etmediği bir algıyla karşı karşıya
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz
, Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda hak etmediği bir algıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ulusalararası medya ve çeşitli çevrelerin etkisiyle Türkiye hak etmediği bir algıyla karşı karşıyadır dış dünyada. Gerçekliğimiz ile algı arasında önemli bir mesafe var. Bunu kapatmak birinci öncelikli hedeflerimizden biridir" dedi.
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili
Cevdet Yılmaz, dün geldiği Bingöl'de bugün sabah saatlerinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış ilişkileri hakkında konuştu. Özel bir işletmede yaptığı toplantıda konuşan Yılmaz, Türkiye'nin diğer ülkelerdeki siyasi partiler ile diyaloğu geliştirme stratejisini başlattıklarını söyledi. AK Parti olarak, dış ilişkilerde diyalog geliştirmeyi hedef haline getirdiklerini anlatan Yılmaz, "AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak, en önemli stratejimiz diyalogu geliştirmektir. Bu dönemde en fazla üzerinde durduğumuz mesele budur. Bu çerçevede çalışmalarımızı da başlattık. Türkiye son16 yılda ekonomide, sosyal alanda, demokraside elde ettiği başarılarla dış politikada da çok daha aktif bir ülke haline gelmiş durumda. Dünyada çok daha ağırlığı hissedilen bir ülke haline gelmiş durumdadır. Son dönemlerde de çeşitli örnekleriyle bunu görüyoruz. Son 16 yılda dış politikamızın daha stratejik bir noktaya geldiğini görüyoruz. Geçmişte tek tek meselelerle ilgili giderdi, şimdi çeşitli konularda hükümetimiz çeşitli statejiler geliştirip hayata geçiriyor. Bütün bunlarla Türkiye aslında önceliklerini çok daha iyi tayin ederek stateji tayin ediyor. Son dönemlerde sayın Cumhurbaşkanımızın Latin Amerika
'ya yaptığı seyahat da bunun güzel bir göstergesidir. Geçmişte hiç aklımıza dahi gelmeyen coğrafyalar şu anda bizimle çok daha yakın bir ilişki içindedir" diye konuştu.
'AK PARTİ DÖNEMİNDE DIŞ POLİTİKA DEMOKRATİKLEŞTİ'
Önceki dönemlerde halkın beklentilerinden kopuk bir dış politika izlendiğini anlatan Yılmaz, AK Parti döneminde bunun yaşanmadığını belirterek, şunları söyledi: "Dış politikada halkın beklentilerinin de daha güçlü bir şekilde politikalara yansıdığını görüyoruz. Eski Türkiye'de vatandaşların değerlerinden, beklentilerinden kopuk bir dış politika görürdünüz. AK parti döneminde dış politikanın da demokratikleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dış politikada artık halkımızın ve temsilcilerinin tercihleriyle şekillenen bir alandır. Dış politika geçmişte küçük bir azınlığın tartışıp şekillendirdiği bir alandı. Şimdi toplumun önünde şeffaf bir şekilde tartışılan, toplumun değer ve beklentileriyle ilişkili bir şekilde şekillenen bir alandır. Bu anlamda AK parti döneminde dış politikanın daha bir demokratik hale geldiğini ifade edebiliriz" şeklinde konuştu.
'GERÇEKLİĞİMİZ İLE ALGI ARASINDA ÖNEMLİ BİR MESAFE VAR'
Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda hak etmediği bir algıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
"Ulusalararası medya ve çeşitli çevrelerin etkisiyle Türkiye hak etmediği bir algıyla karşı karşıyadır dış dünyada. Gerçekliğimiz ile algı arasında önemli bir mesafe var. Buu kapatmak birinci öncelikli hedeflerimizden biridir. Ekonomi
bizim için çok önemli. Dış ekonomik ilişkiler de çok önemli. Dolayısıyla dış ilişkiler ve politikada ekonomik anlamda Türkiye'nin daha faydalı sonuçlar elde etmesi ikinci temel önceliğimiz. Ticaretten turizme, sermaye hareketlerinden başka alanlara kadar, bu ilgi alanımız içerisinde yer alıyor. Üçüncü husus terör? Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tüm terör örgütleri aynı zamanda uluslar arası güç odaklarından destek bulan yapılardır. Uluslar arası ilişkilerde terörle mücadelemiz bizim için çok önemlidir. FETÖ, PKK
, gerek DEAŞ, diğer terör örgütleri hepsine baktığımızda aslında uluslar arası bağlantılar içerisinde Türkiye'nin karşısına çıkarılmış yapılanmalardır. Uluslar arası ilişkilerde de terörle mücadele önemli bir başlık."
Cevdet Yılmaz,Ak Parti,Türkiye
09 Aralık 2018 Pazar 15:23