BİNGÖL AYDIN'DAN KORONAVİRÜS KORKUSUYLA GELDİĞİ KÖYÜNDE DEPREME YAKALANDI

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan, koronavirüs bulaşma korkusuyla eşi Nilüfer (47) ile birlikte memleketi Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünün Yukarı Salkımlar mezrasına dönen emekli Demir Sağlık (52), pazar günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

20.06.2020 08:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:22
AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan, koronavirüs bulaşma korkusuyla eşi Nilüfer (47) ile birlikte memleketi Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünün Yukarı Salkımlar mezrasına dönen emekli Demir Sağlık (52), pazar günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Çöken evin beton tavanı altında kalan ve sol bacağı kırılan Sağlık, yağmurdan kaçarken doluya tutulduğunu belirterek, "20 yıldır Aydın'da yaşıyorum. Bu yıl koronavirüs vakası nedeniyle köyüme gelmek istedim. Burada depreme yakalanarak bacağım kırıldı" dedi. Nilüfer Sağlık ise deprem enkazından yara almadan kurtuldu.
20 yıldır eşi Nilüfer Sağlık ile Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Demir Sağlık, ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde koronavirüs vakası olduğunu öğrenince, memleketi Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü Yukarı Salkımlar mezrasına dönmeye karar verdi. Mezraya dönen Sağlık çifti, 12 gün sonra pazar akşamı akrabalarının evinde otururken merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Akrabaları ve eşi evden çıkmayı başarırken, Demir Sağlık, üzerine düşen beton tablasının altında kaldı. Ayağından yaralanan Sağlık, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. GSM şebekeleri çekmeyen mezrada yardım da isteyemeyen Sağlık, mezraya gelen kurtarma ekiplerinin desteğiyle Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde Sağlık'ın sol bacağının kırık olduğu anlaşıldı.
'YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULDUM'
Bacağı alçıya alınan ve mezraya geri dönen Sağlık, yağmurdan kaçarken doluya tutulduğunu belirterek, "20 yıldır Aydın'da yaşıyorum. Bu yıl koronavirüs vakası nedeniyle köyüme gelmek istedim. Burada depreme yakalanarak bacağım kırıldı. Fakat üzüldüğüm nokta, buralarda telefon şebekesi çekmemesi. Bu nedenle deprem anında ne yardım isteyebildik ne de yakınlarımızdan haber aldık. Bacağım kırıldı. Şükürler olsun iyiyim. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Yukarı Salkımlı mezrası sakinleri de depremde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle köylerine baz istasyonu kurulmasını istedi. BİNGÖL AYDIN’DAN KORONAVİRÜS KORKUSUYLA GELDİĞİ KÖYÜNDE DEPREME YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yedisu, Bingöl, Aydın, Köşk, Güncel, Haber

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