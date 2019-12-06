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Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:26Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, AA'nın
Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Belediye Başkanı Arıkan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti. Arıkan, "Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Suriye'deki savaştan milyonlarca insanın etkilendiğini, en çok da kadın ve çocukların zarar gördüğüne dikkati çeken Arıkan, "Fotoğraftaki babanın kendi çocuğunu enkaz altından çıkarması, Suriye'de yaşanan trajediyi, dramı ve insanlık ayıbını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu noktada çok anlamlı bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.
"Yaşam" kategorisinde tercihini, Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" adlı fotoğrafından yana kullanan Arıkan, yıllarca terör gölgesinde yaşamını sürdüren insanların terörden çok etkilendiğini, göç verdiğini ve çok acılar çektiğini, artık bu bölgelere huzurun geldiğine dair işaret taşıdığı için bu fotoğrafı seçtiğini belirtti.
Arıkan, "Spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" adlı fotoğrafına oy vererek şöyle konuştu:
"Bu engelli sporcumuzun görüntüsü aslında engeller zihnimizdeki sınırlardan oluşuyor. Çoğumuz bu sınırlara takılıp yaşıyoruz ama bazıları her şeye rağmen azimle, inançla kendi hedef ve hayallerine ulaşmak için çalışırlar. O anlamda bu sporcumuzun da kendi hedefine ulaşması için topluma çok iyi bir mesaj veriyor. Gençlere örnek olması açısında çok anlamlı ve değerli bulduğum için bu fotoğrafı seçtim."
Fotoğrafların içeriği kadar fotoğrafları çeken kişi ve yayınlayan kurumun da önemli olduğuna işaret eden Arıkan, AA çalışanlarını tebrik etti.

Hasan Hüseyin Arıkan, Muhammed Said, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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