Bingöl Belediyesi, Akıllı Vezne Kurdu

13 Aralık 2018 Perşembe 15:36



13 Aralık 2018 Perşembe 15:36

Bingöl Belediyesi kent merkezinde vatandaşların daha kolay işlem yapabilmesi amacıyla 2 akıllı vezne kurdu.Bingöl Belediyesi, belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet binası ile Saray Mahallesi'nde 2 akıllı vezne kurdu.Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha kolay hizmet alabilmeleri ve belediye yükünün hafifletilmesi amacıyla kentte ilk defa akıllı vezne kurduklarını söyledi.Akıllı veznelerin 7/24 hizmet vereceğini belirten Barakazi, "Akıllı veznelerimizde nakit veya kredi kartıyla su faturası ödenebileceği gibi akıllı sayaçlara kredi yüklenebilecek. Bunun yanında vergi borçları ödenebilecek, borç sorgulaması yapılabilecek." diye konuştu.E-Belediye hizmetleri kapsamında birçok yeniliğe imza attıklarını kaydeden Barakazi, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Belediyemizin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarımızın çeşitli hizmetlere erişimini kolaylaştırırken, mesai saatleri dışında ön ödemeli akıllı sayaç kullanan abonelerimizin susuz kalmaması için kredi yükleme noktası kurduk. Şimdi de akıllı vezne projemizi hayata geçirerek, vatandaşlarımızın hizmete olan erişimini daha kolay hale getiriyoruz. İlk etapta iki noktaya kurduğumuz akıllı vezneleri yaygınlaştırmak için çalışma yapılacak. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere yeni akıllı veznelerin kurulması için çalışılacak. Kısa sürede hayata geçirdiğimiz akıllı veznelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."