21 Kasım 2018, 17:22
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Bingöl Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Bingöl Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Bingöl Belediyesi araç filosu güçlendirildi.

Bingöl Belediyesi araç filosu güçlendirildi.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, itfaiye müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, itfaiye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan 32 metre yüksekliğe sahip 887 bin lira tutarında itfaiye aracı aldıklarını söyledi.

Ayrıca kanal açma ve 2 cenaze nakil aracı da satın aldıklarını aktaran Barakazi, "Filomuzdaki araç sayımızı 103'e çıkardık. Araç sayısındaki artışla hizmet kalitemizi de arttırdık. Bu kapsamda her geçen gün araç parkımızı genişletmeye ve iş makinelerinin sayısını artırmaya çalışıyoruz." dedi. Muhittin Yücel,Bingöl Belediyesi,Araç,Bingöl
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:22