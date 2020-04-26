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Bingöl Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi

Bingöl Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisiBİNGÖL Belediyesi, kentte görev yapan öğretmenevi ve çeşitli yurtlarda kalan sağlık çalışanlarına iftar yemeği servis etti.

26.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:28
Bingöl Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi
BİNGÖL Belediyesi, kentte görev yapan öğretmenevi ve çeşitli yurtlarda kalan sağlık çalışanlarına iftar yemeği servis etti.
Koronavirüsle mücadele özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına her kesimden destekler sürüyor. Bingöl Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle sağlık çalışanları için iftar yemeği servisi başlattı. Kentte görev yapan öğretmenevi ve çeşitli yurtlarda kalan 175 sağlık çalışanına, belediye tarafından hazırlanan iftar yemeği ikram edildi. Öğretmenevi'nde kalan Bingöl Devlet Hastanesi'nde görevli acil servis doktoru Lütfü İhsan, sağlık çalışanlarına yaptıkları destekten dolayı Bingöl Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Biz bu aziz vatanın saygı değer evlatlarının huzuru ve sağlığı için canla başla çalışırken, devletimiz sağ olsun en iyi şekilde bize bakıyor. Ramazan ayında belediyemiz çok güzel bir iftar desteği de sağladı. Bu vesileyle belediyemize, tüm Bingöl halkına teşekkür ediyorum" dedi. Bingöl Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına iftar yemeği servisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bingöl Belediyesi, Bingöl, Güncel , Haber
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