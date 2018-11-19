Bingöl Belediyesi'nden Vergi Borcu Uyarısı

Bingöl Belediyesi
, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisine ait ikinci taksit ödemelerin ay sonuna kadar yapılması gerektiğini bildirdi.
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Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemelerinin, 30 Kasım'a kadar ödenmesi gerektiği belirtildi.
Ödemelerin gecikmemesi ve son güne bırakılmaması istenilen açıklamada, "Emlak, ilan ve reklam vergisi ile çevre ve temizlik vergilerinin taksit ödemelerinde sıkışıklığa meydan verilmemesi için mükelleflerin, vergilerini belirtilen süre içerisinde ve son güne bırakmadan ödemelerini yapmaları gerekmektedir. İkinci taksit ödemelerini geciktirenler ise cezaya girecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın emlak, ilan ve reklam vergisi ile çevre ve temizlik vergilerinin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım 2018 Cuma günü sona ereceğinden dolayı bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımız, belediyemiz veznelerine gelerek borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, www.bingol.bel.tr internet adresine girerek e-belediye üzerinden günün her saatinde kredi kartıyla borç işlemlerini yapabilecekleri kaydedildi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:07