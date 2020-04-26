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Bingöl Belediyesi sağlık çalışanlarına iftar ve sahurda yemek veriyor

Bingöl Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gidemeyen sağlık çalışanı 175 kişiye her gün iftar ve sahurda yemek veriyor.

26.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:16
Bingöl Belediyesi sağlık çalışanlarına iftar ve sahurda yemek veriyor
Bingöl Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gidemeyen sağlık çalışanı 175 kişiye her gün iftar ve sahurda yemek veriyor.
Belediye, Kovid-19'la mücadele kapsamında Bingöl Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan ve evlerine gidemeyen doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının ramazanda da yanında oluyor.
Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde hazırlanıp paketlenen yemekler, belediye ekiplerince sağlık çalışanlarının evleri dışında konakladığı tesislere götürülüyor.
Sağlık çalışanı 175 kişi, her gün iftar ve sahurunu belediyenin sunduğu yemeklerle yapıyor.
Yemek dağıtım organizasyonuna katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatlarını hiçe sayarak büyük bir kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanlarına hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi.
Ramazan boyunca evlerine gidemeyecek sağlık çalışanlarına düzenli olarak yemek verileceğini aktaran Arıkan, şunları kaydetti:
"Her yıl iftar çadırında dağıttığımız ve ikram ettiğimiz yemeği, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede büyük bir kahramanlık örneği gösteren, canla, başla çalışan sağlık çalışanlarına veriyoruz. Türkiye genelinde ve aynı şekilde Bingöl'de de hizmet veren sağlık çalışanları için ne yapsak azdır. Onların kahramanlıklarına tüm dünya şahitlik ediyor. Ailelerinden uzak, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımıza hizmet etmek bizim için büyük bir gurur."
Sağlık çalışan Murat Esen de belediye tarafından her gün düzenli olarak kendilerine iftar yemeği verildiğini belirtti, emeği geçenlere teşekkür etti.
Bingöl Devlet Hastanesi acil servis doktoru Lütfü İhsan da evlerine gidemediklerini, öğretmenevinde misafir edildiklerini dile getirerek, "Devletimiz sağ olsun. Bu süreçte ramazan ayı için belediyemiz iftar desteği de sağladı. Bu vesileyle belediyemize, tüm Bingöl halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl Belediyesi, Devlet Hastanesi, Bingöl, Güncel , Haber
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