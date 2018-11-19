Bingöl Belediyesinden Vergi Borcu Uyarısı

Bingöl Belediyesi
, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisine ait ikinci taksit ödemelerin ay sonuna kadar yapılması gerektiğini bildirdi.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Koordinatörlüğü'nce yapılan açıklamada, 2018 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödemelerinin, 30 Kasım Cuma gününe kadar ödenmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, "Emlak, ilan ve reklam vergisi ile çevre ve temizlik vergilerinin birinci taksit ödemelerinde sıkışıklığa meydan verilmemesi için mükelleflerin, vergilerini belirtilen süre içerisinde ve son güne bırakmadan ödemelerini yapmaları gerekmektedir. İkinci taksit ödemelerini geciktirenler ise cezaya girecektir. Bu nedenle vatandaşlarımızın emlak, ilan ve reklam vergisi ile çevre ve temizlik vergilerinin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım 2018 Cuma günü sona ereceğinden dolayı bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları önemle rica olunur. Vatandaşlarımız, belediyemiz veznelerine gelerek borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL
Bingöl Belediyesi
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:53