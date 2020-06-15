Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla görüştüCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte depremde yaralananları, Karlıova Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

15.06.2020 01:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte depremde yaralananları, Karlıova Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucu Cengiz Pullu'nun babası Sıdık Pullu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Sıdık Pulla'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla görüştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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