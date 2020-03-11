Bingöl'de 1 ayda 147 kişi istihdam edildi
Bingöl'de İŞKUR aracılığıyla 147 kişinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edildiği bildirildi.
11.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:33
Bingöl 'de İŞKUR aracılığıyla 147 kişinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edildiği bildirildi.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bingöl İl Müdürlüğü, Şubat ayı faaliyetlerini açıkladı.
Faaliyet raporunda yapılan açıklamada, "44 Kişi özel sektöre ait işyerlerinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiştir, 147 Kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir, 805 Kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir, 96 Özel sektöre ait işyeri ve 5 okul ziyaret edilmiştir, 137 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, 107 kişiye İstihdam Garantili Mesleki Eğitim kursları düzenlenmiştir. Mart ayı içerisinde Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, İşsizlik Sigortası İşlemleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, İşyeri Ziyaretleri ve İşe Yerleştirme hizmetlerimiz ve diğer iş ve işlemlerimiz devam edecektir" denildi. - BİNGÖL
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bingöl İl Müdürlüğü, Şubat ayı faaliyetlerini açıkladı.
Faaliyet raporunda yapılan açıklamada, "44 Kişi özel sektöre ait işyerlerinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiştir, 147 Kişi özel sektörde işe yerleştirilmiştir, 805 Kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir, 96 Özel sektöre ait işyeri ve 5 okul ziyaret edilmiştir, 137 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, 107 kişiye İstihdam Garantili Mesleki Eğitim kursları düzenlenmiştir. Mart ayı içerisinde Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, İşsizlik Sigortası İşlemleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, İşyeri Ziyaretleri ve İşe Yerleştirme hizmetlerimiz ve diğer iş ve işlemlerimiz devam edecektir" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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