Bingöl'de 1 Günlük Su Kesintisi Yapılacak

Bingöl
'de içme suyu isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı 1 gün süreyle su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, büyük oranda kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kürük İçme Suyu İsale Hattı'nın 464 metrelik bölümünde deplase çalışması yapılacağı belirtildi.
Çalışma dolayısıyla 16 Aralık
'ta saat 05.00'de su kesintisi başlatılacağı belirtilen açıklamada, "İsale hattında bulunan 700'lük ana hatta deplase çalışması yapılacaktır. Bağlantı çalışmaları, olumsuz bir durum söz konusu olmaması durumunda 24 saatte tamamlanacaktır. Vatandaşlarımızın su kesintisinden dolayı mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.
Bingöl
14 Aralık 2018 Cuma 17:20