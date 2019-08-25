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Bingöl'de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla hint keneviri geçirildi

- Bingöl'de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla hint keneviri geçirildiBİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 ayrı tarlada 501 bin 700 kök hint keneviri ile 1 ton 280 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

25.08.2019 15:16
Bingöl'de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla hint keneviri geçirildi
- Bingöl'de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla hint keneviri geçirildi
BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 ayrı tarlada 501 bin 700 kök hint keneviri ile 1 ton 280 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucunun piyasaya arzı ile mücadele kapsamında yapılan planlı çalışmalar neticesinde; Genç İlçesi kırsalında 23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ve dere yataklarında açılmış 7 ayrı tarlada toplam 501 bin 700 kök Kenevir bitkisi ile 1 Ton 280 kilogram kubar Esrar maddesi ele geçirilmiş, söz konusu Kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler yerinde imha edilmiş, olayın failleri 3 şüpheli şahıs hakkında Adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Bingöl'de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla hint keneviri geçirildi

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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