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Bingöl'de 100 bin hayvan için göletler yapıldı

Bingöl'de Karlıova, Solhan ve Sancak bölgelerinde 100 bin hayvanın içme suyu ihtiyacını karşılayacak göletlerin tamamlandığı bildirildi.

28.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:24Bingöl'de 100 bin hayvan için göletler yapıldı
'de , ve Sancak bölgelerinde 100 bin hayvanın içme suyu ihtiyacını karşılayacak göletlerin tamamlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajmanı Projeleri kapsamında Karlıova ilçesi Hasanova Göleti, Solhan ilçesi Elmasırtı Göleti ile Solhan Arakonak Göleti ve Sancak Beldesi Karapınar Sondajı çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan göletler sayesinde 100 bin hayvanın içme suyu ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

Tamamlanan ve tadilatı yapılan göletler sayesinde 100 bin hayvanın içme suyu ihtiyacının karşılanacağına değinen İl Müdürü Burhan Bahadır, "2 gölet,1 gölet tadilatı ve 1 güneş paneli ile çalışan sondajımızın yapımı olmak üzere hayvan içme suyu sağlamaya yönelik 4 kalem iş sonuçlanmıştır. Tamamlanan bu gölet ve sondaj projeleri ile yaklaşık 100 bin küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacı karşılanacak"dedi. - BİNGÖL

Karlıova, Solhan, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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