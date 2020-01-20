Haberler » Güncel » Bingöl'de 100 köy yolu kardan kapandı - Haber

Bingöl'de 100 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de 100 köy yolu kardan kapandıBİNGÖL'DE etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.

20.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:56
'de 100 köy yolu kardan kapandı
BİNGÖL'DE etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kent merkezi ve ilçelere bağlı 100 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
TAZİYE DÖNÜŞÜ MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Bingöl merkeze bağlı Çevrimpınar köyündeki taziyeden dün akşam saatlerinde dönenler, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. İhbarla olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtardı.
Bingöl'de 100 köy yolu kardan kapandı

Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:32  Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı
02:32  Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
01:31  Adana hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı
01:28  Antalya meral akşener, antalya'da
01:18  Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
21.01.2020 02:38:02