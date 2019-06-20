Bingöl'de 106 bin çilek fidesi dağıtıldı

Bingöl
Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapama Çilek Bahçesi Projesi kapsamında 13 çilek bahçesi için çiftçilere 106 bin çilek fidesi dağıttı.
Tarım ve Orman Müdürlüğüne aitDüzağaç
kampüsünde düzenlenen çilek fidesi dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü Burhan Bahadır, 2019 yılı İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan Kapama Çilek Bahçesi Projesi kapsamında çiftçilere 106 bin çilek fidesi dağıtacaklarını söyledi.
Bingöl'de 20 dekarlık alanda 13 kapama çilek bahçesi olduğunu belirten Bahadır, şöyle konuştu:
"Bu yıl proje kapsamında çiftçilerimize 2 bin 60 kilogram malç (örtü naylonu) damlama sulama sistemleri ve 106 bin çilek fidesinin yüzde 70 hibeyle çiftçilere dağıtıldı. 20 dekar alanda 13 kapama çilek bahçesi kuruldu. Verimli üretim, ancak bilinçli çiftçilikle yapılabilir. Çiftçilerimizin teknik destek almaları konusunda sürekli müdürlüğümüzle iletişim halinde olmalarını istiyorum. Projenin hayata geçmesinde desteğini sunan Sayın ValimizKadir Ekinci
ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterine teşekkür ediyorum."
Daha sonra çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı.