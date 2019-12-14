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Bingöl'de 130 öğrenciye bot ve mont hediye edildi

Bir araya gelen bir arkadaş grubu, Bingöl'ün ilçelerinde 130 öğrenciye mont, bot ve oyuncak hediye etti.

14.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:07Bingöl'de 130 öğrenciye bot ve mont hediye edildi
Bir araya gelen bir arkadaş grubu, 'ün ilçelerinde 130 öğrenciye mont, bot ve oyuncak hediye etti.

'nin ilçesinde yaşayan arkadaş grubu bir araya gelerek örnek bir çalışma yaptı. Kendi imkanlarıyla 130 adet bot ve mont alan arkadaşlar, kış sert geçiren Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova, Yedisu ve Kiğı'daki 130 öğrenciye hediye etti. Arkadaş grubu ayrıca çocuklara oyuncak ta hediye etti.

Kendi imkanlarıyla 130 öğrenciye destek olduklarını aktaran hayırseverlerden Hüseyin Sal, "Herhangi bir dernek veya bir kuruluş olmadan sadece kendi aramızda toplanan bütçelerle yapıldı. Çocuklara mont ve bot gibi temel ihtiyaçların yanında oyuncak da dağıttık.Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu" dedi. - BİNGÖL

Kocaeli, Bingöl, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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