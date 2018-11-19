Bingöl'de 17 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:31



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:31

Bingöl'de 17 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında yürütülen çalışmalarda araziye gömülü 10 kilogram esrar bulunduğu belirtildi.Jandarma ekiplerince ilçede yapılan yol kontrolünde de bir araçta piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 7 kilogram esrar ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı aktarıldı.Açıklamada, güvenlik güçlerince bölge halkının da desteğiyle uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği kaydedildi.