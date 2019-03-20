Bingöl'de 195 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kaynak: AA

Bingöl'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 195 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 169 Afganistan, 24 Pakistan, 1 Gine ve 1 Kamerun uyruklu 195 düzensiz göçmen yakalandı.Hakkında işlem yapılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, refakatsiz çocuk statüsünde olduğu değerlendirilenler ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.