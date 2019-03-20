Bingöl'de 195 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bingöl'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 195 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 169 Afganistan, 24 Pakistan, 1 Gine ve 1 Kamerun uyruklu 195 düzensiz göçmen yakalandı.
Hakkında işlem yapılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, refakatsiz çocuk statüsünde olduğu değerlendirilenler ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.
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Kaynak: AA