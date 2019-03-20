Bingöl'de 195 Göçmen Yakalandı

Kaynak: İHA

Bingöl'de son bir hafta içinde 169'u Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 195 göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde son bir hafta içerisinde ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 169 Afganistan, 24 Pakistan, 1 Gine ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 195 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır. Hakkında işlem yapılan düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Hakkında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerden refakatsiz çocuk statüsünde olduğu değerlendirilenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL