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Bingöl'de 197 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de 197 köy yolu kardan kapandıBİNGÖL'de dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 197 köy yolu ulaşıma kapandı.

01.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:18
'de 197 köy yolu kardan kapandı
BİNGÖL'de dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 197 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, 197 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği koordinesindeki İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.
Bingöl'de 197 köy yolu kardan kapandı

Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


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