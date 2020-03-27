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Bingöl'de 2 bin 40 besiciye destek ödemesi

Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Ali Kaysadu, destek ödemelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erken yapılmaya başlandığını söyledi.

27.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:32
Bingöl'de 2 bin 40 besiciye destek ödemesi
Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Ali Kaysadu, destek ödemelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erken yapılmaya başlandığını söyledi.
Kaysadu, eylül ve kasımda destek ödemeleri için başvuruda bulunan 2 bin 40 üyenin dilekçelerinin kabul edildiğini söyledi.
Mayıs ayının son haftasında ödenmesi gereken desteklerin, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla erken ödeneceğini aktaran Kaysadu, "Tespitler sonucunda 2 bin 40 üyemiz 329 bin anaç koyun, keçi sayısı destek almaya hak kazanmıştır. Ödemeler erken bir tarihe alınmıştır. 8 milyon 290 bin lira sektörümüze doğrudan destek hibesi olarak bugünden itibaren ödenmeye başlanmıştır. Ödemeler TC kimlik numaralarına göre ödenmeye başlandı. Ayrıca geçen ay 443 yüzde 50 hibe ile koç dağıtıldı. Toplamda 443 bin koç desteği, besicilerin hesaplarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugünden itibaren aktarılacak. Çiftçilerimize bu zor zamanda destek olan Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de 2 bin 40 besiciye destek ödemesi - Haberler

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