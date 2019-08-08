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Bingöl'de 20 bin çocuk Kur'an kursu eğitimi aldı

Bingöl'de 20 bin çocuk, yaz tatilinde Kur'an kursu eğitimi aldı.

08.08.2019 12:51 Bingöl'de 20 bin çocuk Kur'an kursu eğitimi aldı
Bingöl'de 20 bin çocuk, yaz tatilinde Kur'an kursu eğitimi aldı.

Bingöl'de Yaz Kur'an kursları bugün itibariyle sona erdi. Camileri renklendiren çocuklar için bugün kapanış programı düzenlendi.Merkez Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 2 bin çocuğun katıldığı programda öğrencilerden biri Kur'an-ı Kerim, ezan ve sala okundu.

Kurslarla ilgili bilgi veren İl Müftüsü Muharrem Genç, "20 bine yakın çocuklarımızı cami ve Kur'an kurslarımızda misafir ettik. Sevinçliyiz, camilerimizi tanıdılar ve hemen bayramı idrak edecekler. Yaklaşık 800 din görevlisi kuran kursların görev aldı. Çok güzel bir çalışma yaptık. Sınavla yetişkinleri ve liyakatlıları almaya çalıştık, çok güzel bir dönem geçirdik" dedi.

Kursa katılan çocuklardan İbrahim Ataş ise Kur'an ve duaları öğrendiklerini aktardı.

Müftü Genç'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile 2 bin öğrenci ve velilerinin katıldığı program sonunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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