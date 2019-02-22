Bingöl'de 220 Kişi İstihdam Edilecek

Bingöl
'de TYP kapsamında 220 kişi istihdam edilecek.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 220 kişinin Genç
Kaymakamlığı, Karlıova
ve Adaklı
belediyelerinde geçici süreliğine istihdam edileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Belirtilen kurum ve kuruluşlar işbirliğinde toplam 220 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan TYP için katılımcı başvuruları 25 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Genç Kaymakamlığı 100, Karlıova Belediye Başkanlığı 100 ve Adaklı Belediye Başkanlığı'nda ise 20 kişi istihdam edilecektir" denildi.
Başvuruların İşkur İl Müdürlüğüne şahsen yapılacağı belirtilirken, tüm programların 12 Mart 2019 tarihinde başlayacağı, 06 Eylül
2019 tarihinde sona ereceği kaydedildi. - BİNGÖL
İŞKUR, Bingöl, Ekonomi
Kaynak: İHA