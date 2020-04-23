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Bingöl'de 23 Nisan doğumlu 23 çocuğa doğum günü sürprizi

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan doğumlu 23 öğrenciye doğum günü süprizi yapıldı.

23.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:08
Bingöl'de 23 Nisan doğumlu 23 çocuğa doğum günü sürprizi
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan doğumlu 23 öğrenciye doğum günü süprizi yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüyor.
Bu kapsamda 23 Nisan doğumlu 23 öğrenci tespit edildi. Öğrenciler için hazırlanan pastalar, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Abdulhaluk Çakan ve sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.
Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Güney ve beraberindekiler, sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, kitap hediye etti.
Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün dünyaya gelmiş öğrencilerin sevincine ortak olmak istediklerini belirterek, "Yavrularımızın okul ve eğitimle ilgili motivasyonlarını artırmak ve bağımızı koparmamak adına böyle güzel bir sürpriz yaptık." dedi.
Bingöl Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Efe Bor da sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu, öğretmenlerine teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Bingöl, Güncel, Haber
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