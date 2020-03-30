Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bingöl'de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

Bingöl'de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtımı korona virüs tedbirleri kapsamında randevu sistemiyle dağıtıldı.

30.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:00
Bingöl'de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı
Bingöl 'de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtımı korona virüs tedbirleri kapsamında randevu sistemiyle dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği desteğiyle "Ceviz Fidanı Dikim Kampanyası" devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanmaması için ceviz fidanı dağıtımı randevu sistemiyle çiftçilere tek tek verildi.

Bingöl'ün toprak ve coğrafik yapısının ceviz yetiştiriciliği için oldukça uygun olduğunu belirten İl Müdürü Burhan Bahadır,"Projenin amacı ceviz yetiştiriciliği konusunda potansiyeli yüksek olan ilimizde, geleneksel yöntemlerle yapılan ceviz yetiştiriciliğini modern ceviz yetiştiriciliğine dönüştürmek, ülke ekonomisine ve üretimine katkı sağlamaktır. Bu güne kadar 195 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirilmiş, 3 bin 83 dekar alanda 283 adet kapama ceviz bahçesi tesisi kurulmuştur. 2020 yılı için 'Seninde Dikili Bir Ceviz Fidanın Olsun' şiarı ile yola çıkarak 25 bin adet ceviz fidanı Koronavirüs hastalığı nedeniyle çiftçilerimize randevu sistemi kapsamında dağıtımı yapılmıştır. 2020 yılı dahil olmak üzere şimdiye kadar toplamda 220 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirilmiş olacaktır. 2011 yılından itibaren projeye 1 milyon 970 bin TL'si hibe olmak üzere toplamda 2 milyon 919 bin 851 TL ödenek aktarılmıştır. Bu yıl dağıtılan 25 bin adet ceviz fidanının toplam maliyeti 250 bin TL olup, 100 bin TL'si hibedir" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de 25 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed’in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında

Son Dakika Güncel Haberleri

16:42: PTT İzmir Baş Müdürlüğü tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguluyor - Haber 16:41: Balıkesir'de belediye başkanlarından Bakan Kurum'un da katılımı ile telekonferans - Haber 16:40: "Ellerini yıka" çağrısına "aç ve kapa" sloganı da eklensin önerisi - Haber 16:40: Toroslar zabıtasından pazar esnafına 3 metre uyarısı - Haber 16:40: THY bugün bin 62 yolcuyu uçuracak - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber